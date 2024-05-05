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Spor

Fatih Terim'in yıldızı Galatasaray'a! Yunan golcü Süper Lig'e geliyor

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in başında olduğu Panathinaikos'un başarılı forveti Fotis Ioannidis'i gözüne kestirdi. Sarı kırmızılı ekibin yaz aylarında oyuncunun transferi için Yunanlılarla görüşmelere başlaması bekleniyor. İşte detaylar...

5 Mayıs 2024 Pazar 13:16 - Güncelleme:
Fatih Terim'in yıldızı Galatasaray'a! Yunan golcü Süper Lig'e geliyor
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un yıldızını gözüne kestirdi.

Panathinaikos'un genç forveti Fotis Ioannidis'in sarı kırmızılı takımın takibinde olduğu belirtildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Yunan basını Sportdog'da yer alan habere göre Galatasaray, yaz aylarında Ioannidis için Panathinaikos ile görüşmelere start verecek.

FATİH TERİM, ACUN ILICALI DETAYI

Haberde sarı kırmızılı takımın Ioannidis transferinde Fatih Terim ve Acun Ilıcalı sebebiyle avantajlı olduğu ifade edildi.

G.SARAY İÇİN DEVREDE!

Fatih Terim'in Yunanistan'a gitmesinde önemli rol üstlenen Ilıcalı'nın bu kez Galatasaray'a transfer için devreye gireceği öne sürüldü.

IOANNIDIS'IN PERFORMANSI

24 yaşındaki Yunan golcü, bu sezon Pana formasıyla 43 maça çıktı ve 23 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Ioannidis'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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