Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un yıldızını gözüne kestirdi.

Panathinaikos'un genç forveti Fotis Ioannidis'in sarı kırmızılı takımın takibinde olduğu belirtildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Yunan basını Sportdog'da yer alan habere göre Galatasaray, yaz aylarında Ioannidis için Panathinaikos ile görüşmelere start verecek.

FATİH TERİM, ACUN ILICALI DETAYI

Haberde sarı kırmızılı takımın Ioannidis transferinde Fatih Terim ve Acun Ilıcalı sebebiyle avantajlı olduğu ifade edildi.

G.SARAY İÇİN DEVREDE!

Fatih Terim'in Yunanistan'a gitmesinde önemli rol üstlenen Ilıcalı'nın bu kez Galatasaray'a transfer için devreye gireceği öne sürüldü.

IOANNIDIS'IN PERFORMANSI

24 yaşındaki Yunan golcü, bu sezon Pana formasıyla 43 maça çıktı ve 23 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Ioannidis'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.