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Spor

Fatih Terim'in zirveye çıkış planı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçına kadar kayıp yaşamak istemiyor. Deneyimli teknik adam, 4 mücadeleyi de kazanarak ezeli rakibiyle oynayacağı maça kadar zirve ile arasındaki puan farkını azaltmayı hedefliyor.

21.01.2020  14:57 - Güncelleme: 21.01.2020  14:57

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, zirve yarışındaki planını belirledi.

Sezonun ikinci devresine Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başlayan deneyimli çalıştırıcı, 23'üncü haftada oynanacak Fenerbahçe maçına kadar puan kaybı yaşamak istemiyor.

Sırasıyla; İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılılar, bu maçları kazanmayı amaçlıyor.

Bu dönemde şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin birbiriyle oynamasından da faydalanmayı düşünen Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesinde puan farkını azaltmayı hedefliyor.

KİMLERLE YOLLAR AYRILACAK?

Bu arada Galatasaray'da yolların ayrılacağı isimler de netleşmeye başladı.

Kadrosunda 17 yabancı oyuncusu bulunan sarı kırmızılıların; Nagatomo, Nzonzi ve Mariano ile yollarını ayıracağı öğrenildi.

Sezonu kapatan Luyindama ve sakatlığı devam eden Andone'nin sözleşmesi ise askıya alınacak.

Galatasaray, yabancı oyuncu kontenjanında yer açılması durumunda bir stoper transfer edecek.

Bu oyuncuların dışında Emre Mor'un da Galatasaray macerasının sona ereceği gelen haberler arasında.

Kaynak: TRT SPOR

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