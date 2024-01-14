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Spor

Fatih Terimli Panathinaikos, son dakikada yıkıldı!

Yunanistan Süper Ligi'nde Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos, konuk olduğu AEK ile 2-2 berabere kaldı.

14 Ocak 2024 Pazar 23:45 - Güncelleme:
Fatih Terimli Panathinaikos, son dakikada yıkıldı!
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Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, deplasmanda AEK ile karşılaştı.

OPAP Arena'da oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Konuk ekibin golleri 31. dakikada Tin Jedvaj, 66. dakikada ise Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Willian Arao attı. AEK'nın golleri 24 ve 90+6. dakikalarda Levi Garcia'dan geldi.

Yunan ekibinin başında toplamda 4 maça çıkan Fatih Terim 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 41'e çıkardı ve liderliği averajla PAOK'a kaptırdı. AEK ise 39 puana çıkarak zirve yarışını sürdürdü.

Ligin bir sonraki haftasında AEK, Atromitos ile oynayacak. Pana ise Asteras'ı ağırlayacak.

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