Star.com.tr 8 Aralık 2021 Çarşamba 10:53 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 10:58

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu, 6. ve son hafta maçında İspanyol devi Real Madrid'e konuk oldu. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan müsabakadan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı.

Real Madrid'e 3 puanı getiren golleri 17. dakikada Toni Kroos ve 79. dakikada Marco Asensio attı. Inter'de Nicolo Barella 64. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla İspanyol temsilcisi, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu 15 puanla lider tamamladı. 10 puanda kalan Inter ise 2. sırada yer aldı. Her iki takım da Devler Ligi'nde son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU 60 DAKİKA SAHADA KALDI

Real Madrid - Inter maçına ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 60. dakikada oyundan çıktı ve yerini Matias Vecino'ya bıraktı. Çalhanoğlu'nun performansı son haftalardaki görüntüsünü aratırken, İtalyan basını milli futbolcuya 10 üzerinden 5 ile 5,5 arasında değişen puanlar verdi. İşte Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili yapılan yorumlar...

"HAKAN ÇALHANOĞLU İYİ BAŞLADI AMA..."

Calcio Mercato: "Oyuna iyi başladı ancak bir süre sonra gücünü kaybetti ve patinaj çekmeye başladı! İkinci yarıda Nicolo Barella'yı iyi bir pasla rakip ceza sahasında pozisyona soktu ve İtalyan futbolcu boşa harcadı." (5,5 puan)

"HAKAN ÇALHANOĞLU SAHADA KAYBOLDU"

Tuttomercatoweb: "Takım arkadaşları gibi maça iyi bir başlangıç yaptı ancak saha içinde yavaş yavaş kayboldu. Kilit pas gönderme konusunda eksikti." (5 puan)

"BAŞARILI PERFORMANSINDAN GERİ ADIM ATTI"

Internews: "Son haftalardaki heyecan verici performansından geri adım attı. Saha içinde skor bulmak için çabaladı. Duran topları kullanırken daha iyiydi ve bu anlarda Real Madrid savunmasını gerdi." (5 puan)