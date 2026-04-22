  • Faturası ağır oldu! Ederson'un yeni adresini duyurdular
Faturası ağır oldu! Ederson'un yeni adresini duyurdular

Fenerbahçe'de Ederson depremi yaşanıyor... Sarı-lacivertli yönetimin, yeni sezonda Brezilyalı kaleci ile devam etmeme kararı aldığı öne sürüldü. Yıldız file bekçisi Ederson'un ise yeni adresini sürpriz oldu. İşte transferin detayları...

BEYZA NUR YILMAZ22 Nisan 2026 Çarşamba 11:00
Fenerbahçe'de bu sezon beklentilerin altında kalan kaleci Ederson, Rizespor maçının son dakikalarında yediği golün ardından da tepki çekmeye devam etti.

Sarı-lacivertli yönetim ise Brezilyalı kalecinin hem yüksek maliyeti hem de form grafiği sebebiyle yeni sezon için kaleci arayışlarına başladı.

Dünyanın en çok kazanan kalecileri arasında yer alan Ederson ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

EDERSON'A FLAŞ TALİP!

Yıldız kalecinin ise yeni adresi resmen duyuruldu. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'ın tecrübeli file bekçisine talip olduğu öne sürüldü.

Yassine Bounou'nun performansından memnun olmayan Arabistan temsilcisi, gelecek sezonda Ederson'u kadrosuna katarak kalesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Al-Hilal'in Ederson'un yüksek maaşını karşılamaya hazır olduğu aktarıldı.

35 MAÇTA 34 GOL YEDİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta süre alan Ederson, kalesinde 34 gol görürken, 13 maçta da geçit vermedi.

