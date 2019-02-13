Favori Müftüoğlu, plase Çulcu

Kulislerde konuşulan ilk isim Namoğlu’ndan önce MHK başkanlığı yapan eski hakem Kuddusi Müftüoğlu. Hatta Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Semih Özsoy önceki gün Yusuf Namoğlu’nun istifa kararı belli olmadan “Namoğlu gidici, Kuddusi’yi getirecekler. Bize mal etmeye kalkıyorlar” demişti. Müftüoğlu’nun yanı sıra MHK başkanlığı için geçen bir başka isim ise Mustafa Çulcu. Yorumculuk yapan Çulcu’nun da başkanlığı istediği belirtiliyor. Sürpriz aday olarak ise TFFHGD Başkanı Abdurrahman Arıcı’nın adı geçiyor.