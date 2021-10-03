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Spor

Fazlı Eryılmaz Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya mücadelesine çıkacak

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, bronz madalya mücadelesine çıkacak.

AA3 Ekim 2021 Pazar 14:19 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 14:19
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Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fazlı Eryılmaz, repesajda Moldovalı Vasile Diacon'u 3-0 yendi. Eryılmaz, bronz madalya için Belarus rakibi Azamat Nurykau ile karşı karşıya gelecek.

61 kiloda Emrah Ormanoğlu, repesajda Moğol Tuvshintulga Tumenbileg ile yapacağı müsabakaya sakatlığı nedeniyle çıkamadı.

Bu arada, Taha Akgül ise bronz madalya için repesajda Belarus rakibi Dzianis Khramiankou'yu yenen dünya üçüncüsü ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski karşılaşacak.

Taha Akgül ve Fazlı Eryılmaz'ın bronz madalya müsabakaları saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

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