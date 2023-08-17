Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın son dönemdeki düşük performansı nedeniyle kalesini sağlama almak için dev kaleci operasyonunu başlatıyor. Sarı lacivertli ekibin gündeminde Avrupa'nın en gözde kalecileri var.

FENERBAHÇE TÜM İMKANLARI ZORLAYACAK

Altay Bayındır'ın bir türlü form tutmaması, kaleci transferini öncelik haline getirdi. Yönetimin David De Gea'nın peşine düşmesi, camiada büyük heyecan yarattı.

FRED DEVREYE GİRDİ

Dünyaca ünlü file bekçisi için sarı lacivertliler, tüm imkanları seferber ederken, Manchester United'dan takım arkadaşı Fred de ikna çalışmalarına başladı. Real Madrid'in, tercihini Kepa'dan yana kullanıp tecrübeli kaleciden vazgeçmesi rahat bir nefes aldırmıştı. Ancak bu kez de Bayern Münih devreye girdi. Alman basını, Bayern'in ilk tercihi olan Manchester City'li Ortega'yı alamaması halinde, De Gea'ya yöneleceğini yazdı. Fenerbahçe Yönetimi ise kulübün tüm şartlarını zorlayarak bu transferi bitirmeye kararlı.

NAVAS, KARAR AŞAMASINDA

Sarı-Lacivertliler'in tek kaleci adayı tabii ki De Gea değil. PSG'den ayrılması beklenen Keylor Navas ile ilk temas kurulmuştu. Deneyimli file bekçisi ve menajeriyle görüşmeler devam ediyor. Navas'ın, aldığı diğer teklifleri de değerlendirdiği ve henüz kararını vermediği öğrenildi. Öte yandan yılan hikayesine dönen Dominik Livakovic transferinde yeniden vites artırılabilir.

ZAGREB KAYBEDİNCE...

Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi eleme maçları sonrası kalecisini göndermek istiyordu. Hırvat ekibi, önceki gün sahasında AEK'ya 2-1 kaybetti ve Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı rövanşta işini zora soktu. Dinamo'nun elenme ihtimalinin yükselmesi, Livakovic transferinin olma ihtimalini fazlasıyla yükseltti. De Gea için yapılan girişimler sonuç vermezse, Hırvat kaleci konusunda her an önemli gelişmeler yaşanabilir.