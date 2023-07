Kalesinde Altay Bayındır ve İrfan Can Eğribayat gibi iki önemli isme sahip Fenerbahçe, işi şansa bırakmak istemediği için Dominik Livakovic'i kadrosuna katmayı düşünüyor.

10 MİLYON EURO İNADI

Geçen sezon biter bitmez Hırvat eldivenle anlaşan sarı-lacivertliler, oyuncunun bonservisini bir yıl daha elinde tutan Dinamo Zagreb'in '10 milyon euro' inadını kıramıyor. 28 yaşındaki kaleci son olarak Suudi ekibi Al-Nassr'ın yıllık 6 milyon Euro'dan 5 senelik kontrat teklifini reddederek Fenerbahçe'yi istediğini bir kez daha gösterdi. Kanarya'nın 9 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı Livakovic'te bu hafta olumlu ya da olumsuz bir kararın verilmesi bekleniyor.

ALTAY AĞIR BASIYOR

Fenerbahçe ilk resmi maçına çarşamba günü Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu müsabakasıyla çıkacak. Zimbru'ya karşı kaleyi Altay Bayındır'ın mı yoksa İrfan Can Eğribayat'ın mı koruyacağı merak konusu. Hazırlık maçlarındaki tercihler, Altay'ın ağır bastığını gösteriyor. Teknik direktör İsmail Kartal 4 hazırlık karşılaşmasının 2'sinde Altay'ı, 1'inde İrfan Can'ı 90 dakika oynattı. Kızılyıldız'a karşı iki kaleci de 45'er dakika görev yaptı. 3-1 kaybedilen bu mücadelede iki golü Altay, bir golü de İrfan Can kalesinde gördü. 1-0 kazanılan Neftçi ve son olarak Samandıra'da basına kapalı oynanan ve 5-0 biten Gençlerbirliği maçında Altay kalesini gole kapattı. İrfan Can ise Zenit'e (0-0) geçit vermedi. Ancak penaltı atışlarında kalesinde 4 gol gördü.

DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Dominik Livakovic kimdir? Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.