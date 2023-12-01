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Spor

F.Bahçe'de sakatlıklarda son gelişme

Fenerbahçe'ye sakatlıkları bulunan futbolculardan iyi haber geldi. Konferans Ligi mücadelesinde riske edilmeyen Ferdi Kadıoğlu ve Fred'in, Süper Lig'de oynanacak Sivasspor karşılaşmasında oynaması bekleniyor.

Fanatik1 Aralık 2023 Cuma 08:58 - Güncelleme:
F.Bahçe'de sakatlıklarda son gelişme
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Ferdi Kadıoğlu, Karagümrük maçında baldırına darbe alsa da 90 dakikayı tamamlamıştı. Riske edilmemek adına Danimarka'ya götürülmeyen 24 yaşındaki oyuncunun Sivasspor karşısında 11'deki yerini alması bekleniyor.

Pendikspor maçında sakatlanan ve kasığında yırtık oluşan Fred, bazı idmanların ilk bölümlerinde takımla çalışmalara başlamıştı.

Sambacı'nın pazartesi günkü karşılaşmanın kadrosunda yer alma ihtimali yüksek. Teknik ekip, tecrübeli orta saha oyuncusunu 9 Aralık'taki Beşiktaş derbisinde 11'de sahaya sürecek seviyeye getirmek istiyor.

Djiku ve Mert Hakan'ın Sivas karşısında oynaması zor. Zajc, bu karşılaşmaya yetişebilir. Tedavileri devam eden Rodrigo Becao ve Serdar Aziz'in takıma ne zaman döneceği ise şu an için belli değil.

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