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Spor

F.Bahçe'den Avrupa Süper Ligi kararı! Resmi açıklama geldi

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in öncü olduğu Avrupa Süper Ligi'ne karşı tepkiler ve açıklamalar gelmeye devam ediyor. Süper Lig ekibi Fenerbahçe de Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduklarını belirten bir bildiri yayınladı.

21 Aralık 2023 Perşembe 18:45 - Güncelleme:
F.Bahçe'den Avrupa Süper Ligi kararı! Resmi açıklama geldi
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Fenerbahçe Kulübü, Avrupa SÜper Lig için kararını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüp, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu açıkladı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA!

"Fenerbahçe SK, Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği kararı not etmektedir. Açıkça ifade etmek gerekirse, bu karar hiçbir şekilde Süper Lig projesini desteklememekte veya onaylamamaktadır.

Kulüp olarak, Avrupa Spor Modelinin temelini oluşturan değerleri korumak için UEFA ve FIFA ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı ve işbirliğimizi desteklemeye devam edeceğimizi herkesin bilmesini isteriz.

Ayrıca, Avrupa Kulüpler Birliği'nin UEFA Kulüp Müsabakaları aracılığıyla dünyanın dört bir yanından milyonlarca taraftara heyecan ve sevinç getirme konusunda UEFA ile birlikte üstlendiği role olan güçlü bağlılığımızı yinelemek istiyoruz.

Fenerbahçe SK, ulusal liglere, tüm paydaşlar için eşit rekabet hakkına ve en önemlisi futbolu herkes için bu kadar güzel kılan kültürel mirasa karşı büyük bir tehdit olan her türlü ayrılıkçı turnuvadan yana değildir."

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