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Spor

Fedor Kudryashov: Cengiz Ünder oyuna girince her şey değişti

Rusya Milli Takımı oyuncusu Fedor Kudryashov, A Milli Takımımızla oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. Türkiye Milli Takımı'na övgüler düzen Kudryashov, 'İlk yarıda hakimiyet kurmuştuk. İkinci yarıda Cengiz Ünder oyuna girince her şey değişti.' dedi

14 Kasım 2020 Cumartesi 19:21 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 19:23
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Ülkemizde Antalyaspor forması giyen Fedor Kudryashov, A Milli Takımımızla oynanacak Uluslar Ligi maçı öncesi değerlendirmelerini paylaştı.

33 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ile Rusya Ligi'nin birbirine benzeyip benzemediği üzerine sorulan soruya; "İkisi de farklı ligler, Rusya'da daha çok taktikler, Türkiye'de ise bireysel beceriler öne çıkıyor." dedi.

"CENGİZ ÜNDER GİRİNCE HER ŞEY DEĞİŞTİ"

Kudryashov 'Türkiye'den bir oyuncuyu öne çıkarsan o kim olurdu?' sorusuna; "Bir kişiyi öne çıkaramam, tüm takıma hakkını vermeliyiz. Onlara karşı ilk yarıda hakimiyet kurmuştuk. İkinci yarıda Türkiye inisiyatifi ele geçirdi. Cengiz Ünder ikinci yarıda oyuna girince her şey değişti ama yine de takıma hakkını vermeliyiz." cevabını verdi.

Türkiye-Rusya karşılaşması 15 Kasım günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

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