Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Feghouli kalıp savaşmaya karar verdi

Bu sezon ligde sadece 17 dakika şans bulabilen ve Fatih Terim'in Lokomotiv Moskova maçı kadrosuna da almadığı Sofiane Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

29 yaşındaki futbolcunun "G.Saray'ı seviyorum ve kalmak istiyorum. Katar veya Suudi Arabistan'da oynamak için çok gencim. Eğer buradan ayrılırsam Avrupa'da kalacağım" ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki Cezayirli yıldız, 2017 yılında 4,25 milyon euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekiplerinden West Ham United'tan Galatasaray'a transfer olmuştu.

Feghouli, Galatasaray formasıyla çıktığı 34 maçta 7 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

29 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 7 resmi maçta sadece 107 dakika görev yaptı.

(Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA