Feghouli kararını verdi

BAŞAKŞEHİR ve Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray’da göstermiş olduğu performans ile büyük alkış toplayan Sofiane Feghouli’nin talipleri artıyor. Her fırsatta Galatasaray’da kalmak istediğini belirten Feghouli, bu isteğini yineledi. Transfer sezonunun açılmasına süre olmasına rağmen Feghouli için özellikle Suudi Arabistan kulüpleri menajeri Habib Antar’ın kapısını çalmaya başladı. Al Wehda’nın da istediği Feghouli ise G.Saray’dan ayrılmayı kesinlikle düşünmüyor.

ÖNCE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Başarılı oyunu ile bu sezon Galatasaray’ın en önemli silahı haline gelen Feghouli’nin ayrılmayı ya da transfer olmayı kesinlikle düşünmediği belirtildi. Cezayirli yıldızın menajeri Habib Antar’a da, “Önce Galatasaray forması ile 2. Şampiyonluğumu yaşayıp daha sonra da önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde daha iyi işlere imza atmak istiyorum” dediği öğrenildi. Bu sezon Galatasaray forması ile 35 karşılaşmada 2.354 dakika süre alan Feghouli bu süreçte 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

CEZALAR ONA YARAMIŞTI

Feghouli iki sezonda toplam 17 gol, 16 asist yaparak Valencia’dan sonra en çok gol, asist ürettiği yılları yaşıyor. Sezon başlangıcında genellikle yedek kalan tecrübeli futbolcu, ilk yarıdaki olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından verilen cezalar sebebiyle ilk 11’e girmişti. Daha sonra da gösterdiği performansla formasını kaptırmadı. Şu anda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in en güvendiği futbolcular içerisinde yer alıyor. Feghouli, sağ kanattaki katkısıyla takımını yarışta tutmayı başardı.

Akşam