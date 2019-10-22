Feghouli yüzde 51 oynayacak

Teknik Direktör Fatih Terim,bugünkü kritik maç öncesi dünkü idmanda taktik ağırlıklı bir çalışma yaptırırken sahaya süreceği 11’i ve taktiği çalıştırdı. Terim, PSG karşılaşmasında olduğu gibi geçişli 3-5-2 ve 5-3-2 sistemini takımına uygulatırken, ağrıları olan Feghouli’nin bir sıkıntı çıkarması durumunda onun formasını Emre Mor’a verecek. Son PSG maçında 3’lü savunmada yer alan Donk’un yerine ise Mariano orta alandan bu bölgeye geçecek.