GALATASARAY’IN Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli’ye büyük onur. Geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performans ile Sarı-Kırmızılı ekibin 22. şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cezayirli yıldız, “transfermarkt.com.tr” sitesinin üyeleri tarafından 2018-2019 sezonunun en iyi oyuncusu unvanına layık görüldü. Feghouli, “Bu çok büyük onur. Bu sezon daha da iyisini yapmayı ve inşallah yine tüm kupaları kazanmayı umuyorum” dedi. 29 yaşındaki futbolcu, Fiorentina maçı dönüşü böbreğindeki taş için küçük bir operasyon geçirmesi nedeniyle Denizli maçında oynamadı.