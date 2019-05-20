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Feghouli'ye Sevilla kancası

AS Gazetesi, Galatasaray’ı asist ve golleriyle uçuran Sofiane Feghouli’yi teknik direktör Joaquin Caparros’un çok istediğini gelecek sezon takımı onun üzerine kurmayı planladığını yazdı.

  • StarSpor
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GALATASARAY Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli’yi satmama kararı aldı ama bu oyuncunun taliplileri bitmiyor. Suudi Arabistan ve Çin kulüplerinin ilgilendiği 29 yaşındaki kanat oyuncusu için İspanya’nın köklü kulüplerinden Sevilla’nın 10 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. AS Gazetesi, Sevilla’nın mayıs ayı sonunda CimBom’un kapısını çalacağını iddia etti.

TERİM SATILMASINI İSTEMİYOR AMA

Teknik direktör Fatih Terim, Sofiane Feghouli’nin özellikle ligin ikinci yarısındaki performansı nedeniyle satılmaması kararını almıştı. Ancak AS, West Ham’dan 4 milyon 250 bin euroya alınan oyuncuyu teknik direktör Joaquin Caparros’un çok istediğini, 10 milyon euroluk bedelin Galatasaraylı yöneticilere cazip geleceğini yazdı. Caparros’un gelecek sezon takımı Feghouli’nin üzerine kuracağına da haberinde yer verdi.

MANUEL FERNANDES’E VETO

Beşiktaş’tan ayrılıp Rusya’ya Lokomotiv Moskova’ya transfer olan Manuel Fernandes, Galatasaray’a menajeri aracılığıyla haber gönderip gelmek istemişti. Ancak teknik direktör Fatih Terim’in sezon sonunda Rus temsilcisiyle sözleşmesi bitecek olan Portekizli oyuncuyu veto ettiği “Hem sorunlu hem de 33 yaşında. Galatasaray’a uymaz” dediği öğrenildi. Fernandes, Lokomotiv Moskova’da bu sezon 27 maçta 3 gol atıp, 6 da asist yaptı.

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