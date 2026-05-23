  • Felipe Augusto: Bizim için inanılmaz bir sezondu
Felipe Augusto: Bizim için inanılmaz bir sezondu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u mağlup edip şampiyonluğa uzanan Trabzonspor'da Felipe Augusto, açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ23 Mayıs 2026 Cumartesi 01:20 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Felipe Augusto, Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmadaki atmosferden oldukça etkilendiğini belirten Augusto, "Bugün inanılmaz bir atmosfer vardı. Açıkçası beklediğimden çok daha iyiydi. Gerçekten unutulmaz bir ortam oluştu." ifadelerini kullandı.

Takımın ve teknik heyetin büyük bir özveriyle çalıştığını dile getiren Augusto, "Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor, hatta çok daha iyilerini hak ediyor. Çünkü herkes büyük bir özveriyle çalışıyor. Hocamız da her şeyin en iyisini hak ediyor. Buradaki herkes bu başarıya çok inandı, çok emek verdi. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sezon boyunca takım içinde güçlü bir birliktelik oluşturduklarını ifade eden oyuncu, "Bu sezon inanılmaz bir mücadele verdik. Taraftarlarımızla birlikte çok önemli maçlar oynadık, önemli goller attık, önemli asistler yaptık. Ama belki de bunlardan daha önemlisi, aramızda kurduğumuz arkadaşlık ve takım ruhuydu." sözlerini kullandı.

Taraftarlara da teşekkür eden Augusto, sezonun kendileri adına unutulmaz geçtiğini belirterek, "Gerçekten çok güçlü bir birliktelik ortamı oluştu. Bunu çok iyi başardığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim için inanılmaz bir sezondu. Çok mutluyum ve bunu bir kupa ile taçlandırabilmek bizi daha da mutlu ediyor." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

