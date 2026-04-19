  • Felipe Augusto: Son pozisyonda gol yemek bizim için çok üzücü
Spor

Felipe Augusto: Son pozisyonda gol yemek bizim için çok üzücü

Trabzonspor'un forveti Felipe Augusto ile Christ Oulai, RAMS Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2026 Pazar 22:42
Felipe Augusto: Son pozisyonda gol yemek bizim için çok üzücü
Trabzonspor'un forveti Felipe Augusto, RAMS Başakşehir'e karşı 90+3'te yedikleri golle 2 puan bıraktıkları maçın ardından konuştu.

1-1'lik mücadeleyi değerlendiren Felipe Augusto, "Konuşmanın, yorum yapmanın kolay olmadığı durumlardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Çok üzüldüğümüz bir an oldu. Gol attığım için mutluyum ama bir şans verseler, 3 puanı gol ile değiştirim. Son pozisyonda gol yemek bizim için çok üzücü oldu." ifadelerini kullandı.

Takımının tek golünü atan 22 yaşındaki Brezilyalı, "Taraftarımızın golü attığımızda ne kadar mutlu olduğunu ve golü yediğimizde ne kadar üzgün olduklarını biliyorum. Gönül isterdi ki onları buradan mutlu gönderelim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Trabzonspor forması giyen Christ Oulai, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Oulai, "Taraftarlarımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugün bizi desteklediler ve ellerinden geleni yaptılar. Maça gelecek olursak, puan kaybettik ama çalışmaya devam etmemiz, hedeflerimizi kovalamaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Bordo-mavili orta saha oyuncusu, "2 haftada 4 puan kaybettik. Bizim için kötü ve üzücü bir durum olduğunu biliyoruz. Kalan haftalarda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

