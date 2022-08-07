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Spor

Felipe Sanchez Mateos: Maç, skora bakıldığı kadar kolay geçmedi bizim açımızdan

Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'ü 4-2 yenen Alanyaspor'da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA7 Ağustos 2022 Pazar 21:56 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup eden Alanyaspor'da teknik sorumlu Felipe Sanchez Mateos, kolay bir maç olmadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mateos, "Bugün zor bir mücadele vardı sahada. Her şeyden önce karşımızda tecrübeli bir teknik ekip vardı. Oyunu 2-0 yapmış olsak da akan oyunun dinamizminde yeni şeyler öğrendik, 2-0'dan sonra oyunu nasıl kontrol etmemiz gerektiğini öğrendik. Bugün sahada genç arkadaşlarımız vardı. Onlar açısından da etkili bir oyun oldu. Maç, skora bakıldığı kadar kolay geçmedi bizim açımızdan." ifadelerini kullandı.

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