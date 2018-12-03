Fenebahçe Kasımpaşa maçı canlı izle şifresiz FB Kasımpaşa maçı Beinsports AZ TV, İdman tv, CBC sport canlı skor

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FENERBAHÇE - KASIMPAŞA
STAT: Ülker
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS HD 1
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet, Eljif, Barı, Benzia, Valbuena, Frey.
TEKNİK DİREKTÖR: Erwin Koeman
Düdük Yaşar Kemal Uğurlu'nun
3 Aralık Pazartesi günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Kemal Yılmaz ve Erdinç Sezertam'ın yardımcı olacağı mücadelenin 4. hakemi ise Arda Kardeşler.
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Ben Youssef, Veysel, Özgür, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Eduok, Trezeguet, Diagne.
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Lig tarihindeki en kötü sezonunu geçiren, 13 haftada 13 puanla küme düşme hattının bir basamak yukarısında 15. sırada yer alan Fenerbahçe, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna kalmayı garantilemişti.
Konuk edeceği ligin 2. sırasında bulunan Kasımpaşa'nın 12 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Roberto Soldado ve Jailson Marques Siqueira ile sakatlıkları bulunan Alper Potuk, Andre Ayew ile Tolga Ciğerci bu maçta görev alamayacak.
Ülker Stadı'nda bugün saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
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3 oyuncu sarı kart sınırında
Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu sezon ligde üçer sarı kart gören İslam Slimani, İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri durumunda ligin 15. haftasındaki Akhisarspor maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe - Kasımpaşa muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe: Harun, Şener (İsla), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Eljif, Barış, Slimani (Benzia), Valbuena, Frey
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Ben Yo ussef, Veysel, Özgür (Veigneau), Sadiku, Pavelka, Tarkan, Eduok, Trezeguet, Diagne
Fenerbahçe - Kasımpaşa, Süper Lig Puan Durumu
Spor Toto Süper Lig 2018/2019 Sezonu 14. Hafta mücadelesinde, 13 puan -5 averaj ile 15. sırada yer alan Fenerbahçe, 25 puan 10 averaj ile 2. sırada yer alan Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe kazanırsa 13. sıraya yükselecek. Kasımpaşa kazanırsa puanını 28 yapacak ve lider Başakşehir'in 2 puan gerisinde yer alacak.
Kasımpaşa'da 3 eksik
Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden Abdul Khalili, İlhan Depe ve Uğurcan Yazğılı, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
Lacivert-beyazlı ekipte sarı kart cezası sona eren Loret Sadiku ile sakatlıklarını atlatan Olivier Veigneau ile Fode Koita ise teknik direktör Mustafa Denizli'nin görev vermesi halinde takımdaki yerlerini alacak.
Mustafa Denizli eski takımına karşı
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bugün eski takımı Fenerbahçe'ye rakip olacak.
Deneyimli teknik adam, 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe'yi 4 sezonluk aranın ardından lig şampiyonluğuna taşımıştı.
Öte yandan, lacivert-beyazlı futbolcu Özgür Çek de bugünki maçta forma şansı bulması halinde eski takımı Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek.
En farklı skorlar
İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.
2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 30 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.
Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.
Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.
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