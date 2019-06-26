31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7653
  • 6,5578
  • 261.399
  • 95.030
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

'Fener Ol' kampanyasında toplanan para açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan'da başlayan 'Fener Ol' kampanyasında toplanan paranın şu ana dek 150 milyon liraya yaklaştığı açıkladı.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, kampanyanın başlamasından bugüne destek SMS'lerinin sayısının da 1 milyon 640 bini geçtiği belirtildi.

Açıklamada, "Fener Ol" kampanyasının Türkiye'de bugüne kadar yapılan birçok kampanyayı geride bıraktığına vurgu yapılırken, "Fener Ol kapsamında Sayın Acun Ilıcalı ve Sayın Ferit Faik Şahenk'in katkılarıyla TV8 ve Star TV'de WinWin projesinin yayınları yapıldı ve kampanyaya destek zirve noktasına ulaştı. Tüm sezon Fenerbahçe'ye desteğini göstererek sezon formalarını alan taraftarlar, WinWin özel etkinliğinde 125 binden fazla 'İz Bırakanlar Triko Forma' ile kampanyaya katkıda bulundu. WinWin projesinin sonunda noter huzurunda düzenlenen çekilişle SMS atan taraftarlar arasından 5 ev, 20 araba sahiplerini buldu. Talihliler arasından sadece bir SMS atan taraftarlar da ev ve araba gibi büyük ödüllerden birini kazanmayı başardı. WinWin kapsamında verilecek 5 bin hediyeyi kazanan isimler 29 Haziran'da Fenerbahçe web sitesi ve sosyal medya hesaplarından açıklanacak." ifadelerine yer verildi.

Fener Ol kapsamında gerçekleşen ve 12 Mayıs tarihinde başlayan WinWin etkinliğinin 22 Haziran'da sona erdiği hatırlatılırken, "Fener Ol" kampanyasının ise 1 yıl boyunca farklı etkinliklerle süreceği kaydedildi. 

Irak yönünden Suriye´ye gelen ABD konvoyu görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye ile ABD arasında çok kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında çok kritik görüşme

Skandal! AA muhabirini ülkeye sokmadılar

Skandal! AA muhabirini ülkeye sokmadılar

Yeni askerlik sistemiyle erken terhis açıklaması

Yeni askerlik sistemiyle erken terhis açıklaması

Yüzerken buldu, gözlerine inanamadı

Yüzerken buldu, gözlerine inanamadı

İstanbul'da büyük panik! Uçağın 30 metre üzerinden geçti

İstanbul'da büyük panik! Uçağın 30 metre üzerinden geçti

Öztürk Yılmaz, CHP'deki tek adam düzenine isyan etti

Öztürk Yılmaz, CHP'deki tek adam düzenine isyan etti

Çin sır gibi saklıyordu... İlk kez görüntülendi

Çin sır gibi saklıyordu... İlk kez görüntülendi

Kahreden görüntü Aylan'ı hatırlattı

Kahreden görüntü Aylan'ı hatırlattı
 

POPÜLER HABERLER

İşçi servisinde panik anları!

İşçi servisinde panik anları!

Yer: Kahramanmaraş! Tam 35 milyon yıllık!

Yer: Kahramanmaraş! Tam 35 milyon yıllık!

Az kişi tarafından biliniyor! Görenler hayran kalıyor...

Az kişi tarafından biliniyor! Görenler hayran kalıyor...

Yüzerken buldu, gözlerine inanamadı

Yüzerken buldu, gözlerine inanamadı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA