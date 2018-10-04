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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Slovakya'nın Spartak Trnava takımını ağırlayacak

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Welz yönetecek. Mücadelenin beIN Sports 1'den naklen yayınlanması bekleniyor

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe

Volkan

Isla

Skrtel

Reyes

Hasan Ali

Mehmet Topal

Eljif

Ayew

Benzia

Valbuena

Slimani

Spartak Trnava

Chudy

Kadlec

Toth

Janso

Kulhanek

Oravec

Rada

Chanturishvili

Grendel

Jirka

Bakos

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-0 yenilen Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısında kazanarak moral bulmanın hesaplarını yapıyor.

Sarı-lacivertliler, grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e deplasmanda 4-1 mağlup olmuş, Spartak Trnava ise Belçika temsilcisi Anderlecht'i evinde 1-0 mağlup etmişti.

Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyen Martin Skrtel'in iyileşip takıma katılması sonrası Fenerbahçe'de Spartak Trnava karşılaşması öncesi sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

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