Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Slovakya'nın Spartak Trnava takımını ağırlayacak
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk edecek.
Ülker Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Welz yönetecek. Mücadelenin beIN Sports 1'den naklen yayınlanması bekleniyor
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Volkan
Isla
Skrtel
Reyes
Hasan Ali
Mehmet Topal
Eljif
Ayew
Benzia
Valbuena
Slimani
Spartak Trnava
Chudy
Kadlec
Toth
Janso
Kulhanek
Oravec
Rada
Chanturishvili
Grendel
Jirka
Bakos
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-0 yenilen Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısında kazanarak moral bulmanın hesaplarını yapıyor.
Sarı-lacivertliler, grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e deplasmanda 4-1 mağlup olmuş, Spartak Trnava ise Belçika temsilcisi Anderlecht'i evinde 1-0 mağlup etmişti.
Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyen Martin Skrtel'in iyileşip takıma katılması sonrası Fenerbahçe'de Spartak Trnava karşılaşması öncesi sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
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