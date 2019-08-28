Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasından oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Karşılaşmanın VAR Hakemi ise Ali Palabıyık.

Haftanın diğer karşılaşmalarının hakemleri ise şu şekilde: