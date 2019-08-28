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Fenerbahçe - Trabzonspor maçı Aydınus'un

Süper Lig'in 3. haftasından oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasından oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.
 
Karşılaşmanın VAR Hakemi ise Ali Palabıyık.
 
Haftanın diğer karşılaşmalarının hakemleri ise şu şekilde:
 
Kayserispor 🆚 Galatasaray
👤Mustafa Öğretmenoğlu
 
Beşiktaş 🆚 Çaykur Rizespor
👤Yaşar Kemal Uğurlu
 
Gençlerbirliği 🆚 Başakşehir
👤Cüneyt Çakır
 

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