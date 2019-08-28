Fenerbahçe - Trabzonspor maçı Aydınus'un
Süper Lig'in 3. haftasından oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasından oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Karşılaşmanın VAR Hakemi ise Ali Palabıyık.
Haftanın diğer karşılaşmalarının hakemleri ise şu şekilde:
Kayserispor 🆚 Galatasaray
👤Mustafa Öğretmenoğlu
Beşiktaş 🆚 Çaykur Rizespor
👤Yaşar Kemal Uğurlu
Gençlerbirliği 🆚 Başakşehir
👤Cüneyt Çakır
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.