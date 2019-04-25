Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

İŞTE TÜM MAÇLARIN HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 30. haftada görev alacak hakemler şunlar:

26 Nisan Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe: Suat Arslanboğa

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

28 Nisan Pazar:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler

16.00 Bursaspor-Akhisarspor: Serkan Çınar

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

29 Nisan Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Serkan Toka

20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan