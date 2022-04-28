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Spor

Fenerbahçe: 3 - Gaziantep FK: 2

Fenerbahçe - Gaziantep FK rekabetinde 6. maç yarın oynanacak. İki takım arasında geride kalan 5 maçta Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ya karşı galibiyet sayılarında 3-2 üstünlüğü bulunuyor.

28 Nisan 2022 Perşembe 10:49 - Güncelleme:
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Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek.

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İki takım arasında Gaziantep ekibinin Süper Lig'e ilk kez yükseldiği 2019-2020 sezonundan bu yana 5 karşılaşma oynandı. Bu müsabakaların 3'ünü Fenerbahçe, 2'sini ise Gaziantep FK kazandı.

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Söz konusu maçlarda sarı-lacivertli takım 13 kez fileleri havalandırdı, Gaziantep temsilcisi ise 6 gol kaydetti.

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Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma Gaziantep FK'nin 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

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