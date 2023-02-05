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Spor

Fenerbahçe: 32 - Konyaspor: 8

Fenerbahçe - Konyaspor rekabetinde 44. maç yarın oynanacak. Geride kalan 43 müsabakada Fenerbahçe'nin Konyaspor'a karşı galibiyet sayılarında 32 - 8 üstünlüğü bulunuyor.

5 Şubat 2023 Pazar 12:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe: 32 - Konyaspor: 8
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında oynayacağı Konyaspor ile ligde 44. kez karşılaşacak.

44. RANDEVU

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde daha önce 43 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 galibiyet alırken, 8 müsabakada da Konya temsilcisi 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi Konyaspor, 1-0'lık skorla kazanmıştı.

KADIKÖY'DE 2 KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu sezon evinde 11 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, iç sahada oynadığı 11 müsabakada 8 kez kazanırken, sadece 2 kez de 3 puan alamadı. Kanarya, Kadıköy'deki 1 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe son olarak sahasında Kasımpaşa ile mücadele etti ve 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

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