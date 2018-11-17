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Fenerbahçe; Neustadter, Şener Özbayraklı ve Yiğithan Güveli'ye yeni sözleşme önerecek

Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmeleri biten 13 oyuncudan Roman Neustadter, Şener Özbayraklı ve Yiğithan Güveli'ye ocakta yeni öneri sunacak. Yerli oyunculara TL üzerinden, Rus savunmacıya da mevcut maaşının altında bir rakam sunulacak. Martin Skrtel, Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado ise kulüpteki geleceklerini kendileri tayin edecek.

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Fenerbahçe'de teknik direktör konusu en azından şimdilik rafa kalktı. Yönetim, büyük bir aksilik olmazsa sezonu Erwin Koeman ile tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, gelecek sezonun planlamasını da yapmaya başladı.

1 Haziran tarihi itibarıyla kiralıklar dahil toplam 13 futbolcunun sözleşmesi bitecek. Ali Koç ve ekibi, bu oyunculardan bazılarıyla Ocak ayında sözleşme görüşmelerine start verecek. Yönetimin ana planı Neustadter, Şener Özbayraklı ve Yiğithan Güveli ile devam etme yönünde. Şener'e ve Yiğithan'a TL üzerinden, Neustadter'e de şu anki sözleşmesinin altında teklifte bulunulacak. Mukavelesi sona eren bazı oyuncuların durumları ise takip edilecek. Bu isimler Martin Skrtel, Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado. Valbuena ve Soldado, beklenen performanslarını sergilemeleri halinde sözleşmeleri zaten otomatik olarak uzayacak. Skrtel'e yine indirim istenerek 1 yıllık daha teklif yapılacak.

Roman Neustadter, Fenerbahçe'de yıllık 1.8 milyon Euro kazanıyor. Yıldız futbolcu, bu sezon Süper Lig'de tüm maçlarda forma giydi ve hepsinde 90'ar dakika sahada kaldı.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTENLER

Volkan Demirel

Erten Ersu

Roman Neustadter

Yiğithan Güveli

İsmail Köybaşı

Şener Özbayraklı

Tolga Ciğerci

Yassine Benzia (Kiralık-opsiyon 7.4 milyon Euro)

Andre Ayew (kiralık-opsiyon 12 milyon Euro)

Mathieu Valbuena (25 maç oynarsa 1 yıl otomatik uzayacak)

Aatıf Chahechouhe

İslam Slimani (Kiralık-opsiyon yok)

Roberto Soldado (20 maç oynarsa 1 yıl otomatik uzayacak)

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