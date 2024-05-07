Fenerbahçe 4 kupada da istediği sonucu alamadı

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve milyonlarca taraftarını yine kahretti.

Sarı lacivertliler birçok pozisyona girmesine rağmen ağları havalandıramadı ve şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Bu sonuçla birlikte 90 puana ulaşan Fenerbahçe, bitime 3 hafta kala Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü ve şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

HEDEF 4 KUPAYDI, ELDE VAR 0

Sezona 4 kupa hedefiyle başlayan Fenerbahçe ilk olarak şubat ayının sonunda Ankaragücü'ne yenilerek Türkiye Kupası'na havlu atmıştı.

Daha sonra 7 Nisan'daki Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkmış ve 2. dakikada sahadan çekilmişti.

Ardından Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a penaltılarla elenen sarı lacivertli takım son iki haftada da Süper Lig'de 4 puan kaybederek şampiyonluğa da büyük ölçüde havlu atmış oldu.