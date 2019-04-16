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Fenerbahçe 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Galatasaray ile oynanan derbi karşılaşmasında görev alan oyuncular, yenilenmeye dönük çalıştı.     

Diğer oyuncular ise ilk bölümde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda oynanan çift kale maçın ardından antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.     

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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