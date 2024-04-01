İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2024 Pazartesi / 23 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3293
  • EURO
    34,9257
  • ALTIN
    2333.93
  • BIST100
    9064.81
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Adana Demirspor mesaisinde!
Spor

Fenerbahçe, Adana Demirspor mesaisinde!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sürdürdü.

AA1 Nisan 2024 Pazartesi 14:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Adana Demirspor mesaisinde!
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan Çağlar Söyüncü, daha sonra özel program dahilinde antrenmana devam etti.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle idmana başlayan oyuncular, daha sonra pas çalışması yapıp çift kale maç oynadı.

Futbolcular bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.