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Fenerbahçe Adebyor'la anlaştı gibi

Başakşehir forvet arayışlarını sürdürürken, Fenerbahçe de kulübeye mahkum olan Adebayor için girişimlerini hızlandırdı. İki tarafın anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

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Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlayan ve özellikle forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, adım adım Emmanuel Adebayor transferine yaklaşıyor.

Başakşehir'in de sanrtrfor arayışı içinde olduğu ve çoğu zaman maçların 2. yarısında oyuna giren Adebayor'un da bu durumdan memnun olmadığı öğrenilirken Fenerbahçe ve Başakşehirli yöneticilerin anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

2020 haziranına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki Adebayor için Fenerbahçe'nin cüzi bir bonservis ücreti ödeyeceği de gelen haberler arasında. Adebayor gelirse Slimani veya Soldado'dan biri gönderilecek.

(Takvim)

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