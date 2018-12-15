Fenerbahçe, Afyon Belediyespor'u 92-68 mağlup etti
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Afyon Belediyespor'u 92-68'lik skorla mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Afyon Belediyespor'u 92-68'lik skorla mağlup etti.
Salon: Ülker
Hakemler: Mehmet Şahin xx, Serdar Ünal xx, Musa Kazım Çetin xx
Fenerbahçe: Green xxx 13, Efe Ergi xx, Melli xx 11, Melih x 9, Egehan x 2, Guduric x 8, Sinan x 4, Ali Muhammed xxx 16, Lauvergne xxx 15, Kalinic x 3, Ekrem x 2
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Afyon Belediyespor: Zelionis xx 10, Knight xxx 18, Serkan xx 3, Altan xx 6, İsmail, Calloway xx 2, Talat xx 2, Mcgee xx 11, Dorukhan xx 2, Cemal x, Cevher xxx 14
Başantrenör: Can Sevim
1. periyot: 28-16 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 43-31 (Fenerbahçe Lehine)
3. periyot: 66-53 (Fenerbahçe lehine)
(İHA)
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