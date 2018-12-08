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Fenerbahçe, Akhisarspor maçında Slimani'ye kaldı

Fenerbahçe’nin bu sezonki en büyük hayal kırıklığı, Cezayirli oyuncu oldu.

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Islam Slimani, Giresun karşısında gol orucunu bozdu. Ancak yine de performansı beklentilerin çok altındaydı. Son dönemde zaman zaman kulübede oturan tecrübeli oyuncunun bir anda eldeki tek forvet olarak kalması, Sarı-Lacivertliler’i düşündürüyor. Soldado’nun cezası sürerken Frey’in de sakatlanması, Slimani’ye yaradı. Cezayirli futbolcunun en azından 2 hafta ilk 11’deki yeri garanti. Hem Koeman hem de taraftarlar, İslam Slimani’nin bu süreçte eski günlerine dönmesini umuyor.

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