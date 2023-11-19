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Spor

Fenerbahçe Alagöz doludizgin devam ediyor!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, 11. haftada Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u konuk etti. Sarı lacivertliler parkeden 105-81 galip ayrılarak, 11. maçta 11. galibiyetini elde etti.

AA19 Kasım 2023 Pazar 19:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz doludizgin devam ediyor!
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u sahasında 105-81 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Alagöz Holding, ligdeki 11. maçında 11. galibiyetine imza atarken, Antalya ekibi ise 6. yenilgisini aldı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Metehan Alaçam, Gündoğan Ali Balaban

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 12, Duygu Özen 2, Selin Rachel Gül 7, İdil Saçalır 2, Meesseman 20, Anderson 15, Milic 21, McBride 24, Merve Aydın 2

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 13, Bone 20, Arzu Asiye Özdemir 5, Özge Kavurmacıoğlu 16, Delic 3, Henderson 22, Helin Boybeyi 2, Günesh Denise Karaoğlan, Gonca Karataş, Niray Sena Aral

1. periyot: 33-11

Devre: 53-31

3. Periyot: 81-56

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