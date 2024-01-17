Fenerbahçe Alagöz evinde zorlanmadı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu'nda lider Fenerbahçe Alagöz Holding, 12. hafta mücadelesinde Polonya'nın Polski Cukier AZS UMCS ekibini 72-61 yendi.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla 10. galibiyetini elde etti. Polonya temsilcisi ise 10. yenilgisini yaşadı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Alexandra-Ioana Stan (Romanya), Veronika Vavrova (Çekya), Laure Coanus (Fransa)

Fenerbahçe Alagöz Holding: Anderson 5, Collier 13, Sevgi Uzun 5, Meesseman 16, Alperi Onar 6, Laksa 11, Milic 10, Tilbe Şenyürek 6, İdil Saçalır, Lekovic

Polski Cukier AZS UMCS: Adamczuk 7, Burton 10, Goss 16, Gustavsson 12, Ziemborska 7, Ullmann 5, Fiszer 2, Nassisi 2, Goszczynska

1. Periyot: 15-18

Devre: 41-32

3. Periyot: 57-46