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Spor

Fenerbahçe Alagöz Holding deplasmanda galip

Fenerbahçe Alagöz Holding, Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 126-67'lik skorla yendi.

AA14 Ocak 2024 Pazar 17:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz Holding deplasmanda galip
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 126-67 yendi.

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Benhür İrcel, Mustafa Çeltiker

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 23, Sena Işık 12, Betül Kutlu 15, Nuran Tutsak 3, Öykü Taşkın 14

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sudenur Akarpa 5, Sevgi Uzun 6, Duygu Özen 1, Selin Rachel Gül 6, İdil Saçalır 16, Alperi Onar 3, Anderson 6, Milic 28, Tilbe Şenyürek 30, Ayşe Yılmaz 2, Laksa 23

1. Periyot: 12-34

Devre: 26-70

3. Periyot: 48-96

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