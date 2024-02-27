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Spor

Fenerbahçe Alagöz Holding deplasmanda Perfumerias Avenida ile karşılaşacak

FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Perfumerias Avenida ile karşı karşıya gelecek.

AA27 Şubat 2024 Salı 10:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz Holding deplasmanda Perfumerias Avenida ile karşılaşacak
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibiyle karşılaşacak.

Pabellon Municipal de Würzburg Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

İki galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede 1-0 üstün durumda bulunan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup etmesi halinde adını son 4 takım arasına yazdıracak.

Fenerbahçe'nin rakibine mağlup olması durumunda ise eşleşmenin son müsabakası, 6 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Sarı-lacivertli ekip turu geçmesi halinde Dörtlü Final'de ÇBK Mersin-Casademont Zaragoza eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

FIBA Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final organizasyonu 12-14 Nisan'da yapılacak.

  • Fenerbahçe Alagöz Holding
  • Perfumerias Avenida
  • FIBA Avrupa Ligi

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