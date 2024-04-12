İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2024 Cuma / 4 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3651
  • EURO
    34,4938
  • ALTIN
    2449.77
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague'de final biletini kaptı
Spor

Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague'de final biletini kaptı

FIBA Kadınlar Euroleague Final Four yarı finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i 89-80 mağlup ederek finale yükseldi.

IHA12 Nisan 2024 Cuma 21:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz Holding, EuroLeague'de final biletini kaptı
ABONE OL

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final etabının yarı finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin'i 89-80 yendi.

Sarı lacivertliler, 14 Nisan'da oynanacak finalde Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM'nin rakibi oldu.

Salon: Servet Tazegül Spor Salonu

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Paulo Marques (Portekiz), Gvidas Gedvilas (Litvanya)

Fenerbahçe Alagöz Holding: Meesseman 17, Anderson 10, Milic 15, McBride 25, Collier 12, Sevgi Uzun, Alperi Onar 3, Badiane 7, Laksa

ÇBK Mersin: Mabrey 12, Epoupa 13, Araujo 2, Mavunga 20, Copper 19, Kiss 3, Cornelius, Sinem Ataş, Hollingsworth 11

1. Periyot: 27-20

Devre: 48-42

3. Periyot: 66-62

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.