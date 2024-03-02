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Spor

Fenerbahçe Alagöz Holding evinde Melikgazi Kayseri Basketbol'u yendi

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 mağlup etti.

AA2 Mart 2024 Cumartesi 17:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz Holding evinde Melikgazi Kayseri Basketbol'u yendi
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yendi.

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji

HAKEMLER: Tolga Akkuşoğlu, Burak Aktaş, Çağatay Taşkın

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: McBride 24, Sevgi Uzun 10, Howard 20, Collier 23, Laksa 15, Duygu Özen, İdil Saçalır 3, Tilbe Şenyürek 2, Ayşe Yılmaz

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 13, Ellenberg 15, Holmes 16, Hamby 32, Ayşegül Günay Aladağ, Merve Arı, Damla Gezgin 11, Nazlı Bircan Gökdemir, Fatmanur Karakaş

1. PERİYOT: 31-19

DEVRE: 52-37

3. PERİYOT: 74-61

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