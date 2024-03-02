Fenerbahçe Alagöz Holding evinde Melikgazi Kayseri Basketbol'u yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yendi.
SALON: Fenerbahçe Metro Enerji
HAKEMLER: Tolga Akkuşoğlu, Burak Aktaş, Çağatay Taşkın
FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: McBride 24, Sevgi Uzun 10, Howard 20, Collier 23, Laksa 15, Duygu Özen, İdil Saçalır 3, Tilbe Şenyürek 2, Ayşe Yılmaz
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 13, Ellenberg 15, Holmes 16, Hamby 32, Ayşegül Günay Aladağ, Merve Arı, Damla Gezgin 11, Nazlı Bircan Gökdemir, Fatmanur Karakaş
1. PERİYOT: 31-19
DEVRE: 52-37
3. PERİYOT: 74-61