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Spor

Fenerbahçe Alagöz Holding evinde Perfumerias Avenida'yı ağırlayacak

FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, sahasında Perfumerias Avenida ile karşı karşıya gelecek.

AA20 Şubat 2024 Salı 10:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz Holding evinde Perfumerias Avenida'yı ağırlayacak
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yarın İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini konuk edecek.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 28 Şubat Çarşamba günü İspanya'nın Salamanca şehrinde oynanacak.

İki galibiyet alan takımların Dörtlü Final'e yükseleceği çeyrek finalde gerekmesi halinde üçüncü maçlar, 6 Mart'ta yapılacak.

Sarı-lacivertli ekip turu geçmesi durumunda Dörtlü Final'de ÇBK Mersin-Casademont Zaragoza eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Ev sahibi ülkenin sonradan açıklanacağı Dörtlü Final ise 12-14 Nisan'da düzenlenecek.

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