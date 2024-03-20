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Spor

Fenerbahçe Alagöz Holding sezonu namağlup tamamladı

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin son hafta karşılaşmasında deplasmanda konuğu olduğu OGM Ormanspor'u 97-69 mağlup etti.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 17:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz Holding sezonu namağlup tamamladı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor'u 97-69 yendi.

Bu galibiyetle Fenerbahçe Alagöz Holding, oynadığı 28 maçın tamamını da kazanarak normal sezonu lider bitirdi. Ligde üst üste 47. galibiyetini elde eden sarı-lacivertliler, son yenilgisini 7 Ocak 2023'te ÇBK Mersin karşısında yaşamıştı.

OGM Ormanspor ise normal sezonu 28 maçta 19 galibiyet, 9 mağlubiyetle tamamladı. Sezonu ilk 4'te bitirmeyi garantileyen başkent ekibinin ligdeki sıralaması bu akşam oynanacak diğer maçlardan sonra belli olacak.

SALON: M. Sait Zarifoğlu

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Ömer Sarı, Burak Durmuş

OGM ORMANSPOR: Sutton 18, Gökşen Fitik 19, Dantas 12, Onyenwere 4, Esra Ural Topuz 5, Doğa Adıcan 3, Katanic 4, Banu Şimşek 4, Öykü Sena Öktan, Aleyna Sultan Akdağ

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Alperi Onar 14, Anderson 15, Collier 21, Milic 9, Meesseman 18, Sevgi Uzun 12, İdil Saçalır, Tilbe Şenyürek 8, Duygu Özen, Selin Rachel Gül

1. PERİYOT: 16-21

DEVRE: 35-48

3. PERİYOT: 56-75

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 32.47 Onyenwere (OGM Ormanspor)

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