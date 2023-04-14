İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2023 Cuma / 24 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3664
  • EURO
    21,3128
  • ALTIN
    1250.11
  • BIST100
    5092.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Alagöz Holding'in Dörtlü Final'de rakibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oldu
Spor

Fenerbahçe Alagöz Holding'in Dörtlü Final'de rakibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 78-58'lik skorla mağlup eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, finalde Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşacak.

AA14 Nisan 2023 Cuma 21:34 - Güncelleme:
Fenerbahçe Alagöz Holding'in Dörtlü Final'de rakibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oldu
ABONE OL

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 78-58 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde ZVVZ USK Prag ile karşılaşan Mersin ekibi, ilk periyodu 24-18 önde kapattı.

Rakibinin taraftar baskısına rağmen iyi oyununu sürdüren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, soyunma odasına 44-40 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Çekya temsilcisine sadece 9 sayı atma şansı tanıyan Mersin ekibi, bu periyodu 62-49'luk skor avantajıyla tamamladı.

Etkili oyununu son çeyrekte de sürdüren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, karşılaşmayı 78-58 kazanarak finale çıktı.

Mersin ekibi, 16 Nisan Pazar günü oynanacak finalde Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşacak.

Salon: Kralovka Arena

Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Michal Proc (Polonya), Carsten Straube (Almanya)

ZVVZ USK Prag: Conde 6, Jones 14, Oblak 9, Thomas 11, Vukosavljevic 15, Vorackova 3, Vyoralova, Wrzesinski

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Crvendakic 16, Gray 10, Hayes 19, Cornelius 7, Williams 16, Gökşen Fitik, Esra Ural Topuz, Sinem Ataş 6, Dubljevic 4, Holingsvorth

1. Periyot: 18-24

Devre: 40-44

3. Periyot: 49-62

  • ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
  • ZVVZ USK Prag
  • Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.