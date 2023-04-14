Fenerbahçe Alagöz Holding'in Dörtlü Final'de rakibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 78-58 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu.
Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde ZVVZ USK Prag ile karşılaşan Mersin ekibi, ilk periyodu 24-18 önde kapattı.
Rakibinin taraftar baskısına rağmen iyi oyununu sürdüren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, soyunma odasına 44-40 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte Çekya temsilcisine sadece 9 sayı atma şansı tanıyan Mersin ekibi, bu periyodu 62-49'luk skor avantajıyla tamamladı.
Etkili oyununu son çeyrekte de sürdüren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, karşılaşmayı 78-58 kazanarak finale çıktı.
Mersin ekibi, 16 Nisan Pazar günü oynanacak finalde Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşacak.
Salon: Kralovka Arena
Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Michal Proc (Polonya), Carsten Straube (Almanya)
ZVVZ USK Prag: Conde 6, Jones 14, Oblak 9, Thomas 11, Vukosavljevic 15, Vorackova 3, Vyoralova, Wrzesinski
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Crvendakic 16, Gray 10, Hayes 19, Cornelius 7, Williams 16, Gökşen Fitik, Esra Ural Topuz, Sinem Ataş 6, Dubljevic 4, Holingsvorth
1. Periyot: 18-24
Devre: 40-44
3. Periyot: 49-62