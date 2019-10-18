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Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov'dan vazgeçmiş değil: Kimseye imza atma, ocak ayına kadar bekle

Fenerbahçe, Sırp yıldızdan vazgeçmiş değil. Roma’da sözleşmesinin son senesinde olan Kolarov, 1+1 yıllık yeni teklife yanıt vermedi. Kanarya, başarılı sol bekin ocak ayına kadar beklemesini istiyor.

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Sarı-Lacivertli taraftar, tüm yaz boyunca Aleksandar Kolarov’dan gelecek müjdeli haberi bekledi. Yönetim, bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcadı. Tecrübeli sol bekle her konuda anlaşma sağlanmasına rağmen Roma, oyuncusunu bırakmayınca transfer suya düştü. Ancak Fenerbahçe, Kolarov’dan vazgeçmiş değil. Sırp futbolcu, İtalyan ekibiyle sözleşmesinin son senesinde.

2+1 yıllık teklif

İtalyan devi, 33 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık yeni kontrat teklif etti. Ancak Kolarov henüz bunu kabul etmedi. Fenerbahçe Yönetimi, dünyaca ünlü oyuncunun ocak ayına kadar yanıt vermemesini umuyor. Eğer bu gerçekleşirse, Kolarov’un sözleşmesinin bitimine 6 ay kalacak. Sarı-Lacivertliler de başarılı oyuncuyla masaya oturma hakkı elde edecek. Yönetim, yıldız futbolcuya 2+1 yıllık teklif sunacak.

Roma kabul ederse...

Aleksandar Kolarov eğer bunu kabul ederse, transferi ocak ayında bitirmek için Roma ile de bir görüşme gerçekleştirilecek. İtalyan takımı oyuncuyu bırakmazsa, Fenerbahçe temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere Sırp sol bek ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atıp, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirmiş olacak.

Vissel Kobe’yi kabul etmedi

Kadrosunda İniesta, Vermaelen, Podolski, David Villa gibi ünlü isimleri bulunduran Japon ekibi Vissel Kobe, Aleksandar Kolarov’a da teklif yaptı. Ancak Sırp yıldızın eşi Vesna, Japonya’ya gitmeyi kesinlikle istemediği için başarılı oyuncu görüşme bile yapmadan teklifi geri çevirdi. Vesna, eşinin Avrupa’da kariyerine devam etmesini istiyor. Kolarov da yaptığı son açıklamada, ülkesi Sırbistan’a döneceği iddialarını yalanlayıp, “Avrupa’da, üst düzey bir takımda kariyerimi noktalayacağım” demişti.

(Fanatik)

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