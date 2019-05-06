Fenerbahçe, Andre Ayew ve Moses ile yollarını ayırma kararı aldı
Fenerbahçe’de gözler gelecek sezona çevrildi. Kanarya transfer çalışmaları sonucunda iki yıldızla yolları ayırma kararı aldı.
Sarı-Lacivertlilerde yönetim bu sezonu unutturmak adına şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmanın peşinde. Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve Comolli, transferde yoğun mesai harcıyor.
Kapsamlı bir transfer listesi hazırlayan ikili, takımdan ayrılması gereken isimleri de belirledi. Kanarya'da bu doğrultuda iki yıldızla yollar ayrılacak.
Sezon başında büyük umutlarla kiralanan Ayew performansıyla büyük hüsran yaşattı. Son haftalarda beklentilerin altında kalması nedeniyle bonservisini almaktan vazgeçtiği Ayew'le sezon sonunda yollar ayrılacak.
Fenerbahçe, Moses'ın sözleşmesini de karşılıklı olarak feshetmeyi planlıyor. Nijeryalı yıldız ara transfer döneminde Chelsea'den 1.5 yıllığına kiralanmıştı.
(Fotomaç)
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