Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında sahaya çıkıyor

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası tarihinde en zorlandığı rakiplerinden biri Ankaragücü...

İki takım arasındaki 16 kupa mücadelesinin 8'ini Kanarya, 7'sini ise Başkent ekibi kazandı, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

İstanbul'un Sarı-Lacivertliler'i 23 gol atarken, Ankara'nın Sarı-Lacivertliler'i buna 22 golle karşılık verdi.

Kupadaki 9 eşleşmenin 5'inde Fenerbahçe adını bir üst tura yazdırırken, 4'ünde ise Ankaragücü, güçlü rakibini saf dışı bırakmayı başardı.

BAHATTİN ŞİMŞEK İLE MAĞLUBİYET YOK

Kupada bu akşamki AnkaragücüFenerbahçe mücadelesinde Bahattin Şimşek düdük çalacak. Kanarya, bugüne kadar Şimşek'in yönettiği 9 resmi maçta 6 kez galip gelirken, 3 müsabakada berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçeli oyunculara 9 sarı ve 2 kırmızı kart çıkarken, Sarı-Lacivertliler lehine 3 penaltı düdüğü çaldı. Ankaragücü ise Bahattin Şimşek'in yönettiği 5 resmi müsabakada 1 kez kazanırken, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda kırmızı kart ve penaltı kararı çıkmadı.