İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Kasım 2020 Pazar / 15 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3465
  • EURO
    9,6728
  • ALTIN
    504.287
  • BIST100
    1112.37
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
Spor

Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır

Deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

IHA01 Kasım 2020 Pazar 17:29 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 17:29
ABONE OL

Fenerbahçe, Süper Lig’in 7. haftasında yarın deplasmanda Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 15.00’te başladı. Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 18.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Antalya’ya gidecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.