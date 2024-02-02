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Spor

Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır!

Fenerbahçe yarın deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın taktiksel hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

IHA2 Şubat 2024 Cuma 16:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır!
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Trendyol Süper Lig 24. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.

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