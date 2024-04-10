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Spor

Fenerbahçe avantaj peşinde! Olympiakos maçı öncesi son durum...

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. İşte karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde son durum...

AA10 Nisan 2024 Çarşamba 09:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe avantaj peşinde! Olympiakos maçı öncesi son durum...
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı, İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna kalan Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibiyle eşleşmiş, deplasmanda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek final biletini almıştı.

Sarı-lacivertli ekip, bir önceki turda olduğu gibi bu kez yarı final için deplasmanda avantajlı bir skor arıyor. Fenerbahçe'nin cezası sebebiyle sarı-lacivertli taraftarlar, bu maçta tribündeki yerini alamayacak.

Müsabakanın rövanşı, 18 Nisan Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlığı geçmesine karşın henüz hazır olmayan Joshua King, Olympiakos karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan ancak kontrol amaçlı MR'ı çekilen Mert Hakan Yandaş'ın durumu ise belirsiz.

Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.

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