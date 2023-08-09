Fenerbahçe, Avrupa'da 257. randevusuna çıkıyor

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 256 müsabakada 97 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 335 kez havalandırırken kalesinde ise 367 gol gördü.

"KUPA 3"TE 5. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa'nın futbolda 3 numaralı organizasyonunda 5. maçını yapacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 13 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 6 gole engel olamadı.

AVRUPA KUPALARI KARNESİ

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: