İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2023 Çarşamba / 23 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0332
  • EURO
    29,7047
  • ALTIN
    1673.81
  • BIST100
    7484.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Avrupa'da 257. randevusuna çıkıyor
Spor

Fenerbahçe, Avrupa'da 257. randevusuna çıkıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Slovenya'nın Maribor takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 257. mücadelesine çıkacak.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 12:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Avrupa'da 257. randevusuna çıkıyor
ABONE OL

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 256 müsabakada 97 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 335 kez havalandırırken kalesinde ise 367 gol gördü.

"KUPA 3"TE 5. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa'nın futbolda 3 numaralı organizasyonunda 5. maçını yapacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 13 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 6 gole engel olamadı.

AVRUPA KUPALARI KARNESİ

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi8242231711980
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme341211114839
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
UEFA Avrupa Konferans Ligi4202136
TOPLAM2569755104335367

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.